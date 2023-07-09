«Флэша» назвали самым провальным фильмом про супергероев

Проект Энди Мускетти вышел в прокат после долгих лет производственных проблем, споров и даже двух задержек. Фильм потерпел финансовое фиаско, а его сборы с первой по вторую неделю упали на 72,5% — это самое большое падение в истории DC. Причем, это случилось после уже разочаровывающих премьерных выходных.