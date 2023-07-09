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«Флэша» назвали самым провальным фильмом про супергероев

Максим Саблин
Сегодня в 14:21

Издание The Direct назвало «Флэша» самым громким кассовым провалом в истории супергеройских фильмов. По оценке журналистов, картина принесет компании Warner Bros. 200 млн долларов убытков.

Проект Энди Мускетти вышел в прокат после долгих лет производственных проблем, споров и даже двух задержек. Фильм потерпел финансовое фиаско, а его сборы с первой по вторую неделю упали на 72,5% — это самое большое падение в истории DC. Причем, это случилось после уже разочаровывающих премьерных выходных.

Долгожданный сольный фильм Эзры Миллера в киновселенной DC заработал скудные 5,23 млн долларов в третий уикенд в кинотеатрах США, в результате чего его общие сборы на внутреннем рынке составили всего 99 млн.

Из‑за бюджета «Флэша» в 220 миллионов долларов (и 150 миллионов долларов на промоушен), фильм, скорее всего, принесет Warner Bros. более 200 миллионов долларов, что станет самым большим финансовым убытком студии из‑за фильма о супергероях.

Для сравнения, даже крупнобюджетные фильмы, вышедшие в разгар всемирной пандемии COVID-19, такие как «Чудо-женщина 1984» (потеряла более 100 млн долларов) или «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна (минус 130 млн долларов) не показали таких низких результатов, как «Флэш».

Экранизация комикса с Эзрой Миллером сместила с первой строчки предыдущий фильм компании Warner «Шазам! Ярость богов», который потерял примерно 150 миллионов долларов, заработав в прокате мизерные 57,6 миллиона долларов.

Список 10 самых кассовых провалов супергеройских фильмов (без поправки на инфляцию) выглядит следующим образом:

  1. «Флэш» — минус 200 млн долларов (по оценкам)
  2. «Шазам! Ярость богов» — минус 150 млн.
  3. «Чудо-женщина 1984» — минус 137 млн.
  4. «Темный Феникс» — минус 133 млн.
  5. «Отряд самоубийц: Миссия навылет» — минус 130 млн
  6. «Черный Адам» — минус 100 млн
  7. «Фантастическая четверка» (2015) — минус 100 млн
  8. «Призрачный патруль» — минус 92 млн.
  9. «Новые мутанты» — минус 84 млн
  10. «Зеленый Фонарь» — минус 75 млн.
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