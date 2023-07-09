Илон Маск судится с юристами бывших владельцев Twitter. От него требуют 90 млн долларов

Владеющая Twitter X Corp. подала в суд на юридическую фирму, которую наняло бывшее руководство соцсети год назад во время переговоров с Илоном Маском о продаже компании за 44 миллиарда долларов. Об этом сообщает Insider.
В иске, поданном в пятницу, владельцы Twitter утверждают, что элитная юридическая фирма Wachtell, Lipton, Rosen & Katz выставила счет на 90 млн долларов в виде судебных издержек за «несколько месяцев» своих услуг «в последнюю минуту».
«Wachtell прекрасно понимала, что никто из тех, кто экономически заинтересован в финансовом благополучии Twitter, не узнает размер их гонорара. По сути, она набила свои карманы средствами из кассы компании, пока владение переходило к компании Маска», — утверждается в иске.
Компания Wacthell специализируется на слияниях и поглощениях. Ее наняли в июле прошлого года для обеспечения исполнения сделки по покупке соцсети за 44 миллиарда долларов. В то время Маск пытался отказаться от сделки, выдвигая возражения против некоторых данных, представленных в финансовых отчетах Twitter. Маск завершил выкуп 27 октября.
В иске утверждается, что за помощь компании в заключении сделки с Маском Wachtell начислила «гонорар за успех» в размере 84,3 миллиона долларов и почасовые услуги на сумму 16 миллионов долларов.
Согласно копии электронного письма, приложенного к судебным документам, бывший директор и член совета директоров Twitter Марта Лейн Фокс выразила шок после того, как бывший главный юрисконсульт компании Шон Эджетт прислал копию счета.
«Господи, охренеть», — написала Фокс в ответ на электронное письмо юриста. Лейн Фокс не ответила на просьбу о комментарии, отправленную в нерабочее время.
«Несмотря на первоначальный шок, члены совета директоров Twitter проголосовали за утверждение чрезмерного и бессовестного гонорара Wachtell», — утверждается в иске.
Согласно иску, 84 миллиона долларов были перечислены юридической фирме за несколько минут до закрытия сделки.
В твиттере Маск обвинил Wachtell в специализации «на институционализированной коррупции».
Судебные издержки не единственный счет, который оспаривает Маск. После приобретения компании Маск отказался оплачивать расходы некоторых бывших сотрудников, аренду офисов компании, а также счета за услуги Google Cloud. За неуплату различным поставщикам на X Corp подавали в суд 26 раз.