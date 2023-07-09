В Норвегии пропала собака. Через три недели она каким‑то образом нашлась в Италии

Что случилось с Комписом за эти 19 дней и как она вдруг оказалась в Италии, никто не знает. «Моя теория такова, что кто‑то украл его. <…> Если бы его где‑то поймали, он бы залаял так, что его бы кто‑нибудь обнаружил», — предположила Карлсен. Пресс-секретарь Норвежского клуба собаководства Анне Ливо Бувик заявила, что кража собак не является большой проблемой в Норвегии, как в других странах.