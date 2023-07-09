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В Норвегии пропала собака. Через три недели она каким‑то образом нашлась в Италии

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:05

Собака по кличке Компис из Норвегии пропала, но спустя три недели нашлась аж в Италии. Историей поделилось норвежское издание TV2.

Компис играла с хозяйкой во дворе дома в губернии Мёре-ог-Ромсдал. Хозяйка Мари Карлсен зашла в дом за маленьким сыном, а затем вышла за питомцем, но его нигде не было. Спустя четыре часа поисков женщина позвонила в полицию и сообщил о пропаже. Спустя неделю надежды найти Компис почти закончились, рассказала она.

Через три недели после исчезновения Компис хозяйке позвонили с итальянского номера. На другом конце представился ветеринар и сказал, что собака у него. Он сумел позвонить хозяйке по брелоку с номером питомца.

Что случилось с Комписом за эти 19 дней и как она вдруг оказалась в Италии, никто не знает. «Моя теория такова, что кто‑то украл его. <…> Если бы его где‑то поймали, он бы залаял так, что его бы кто‑нибудь обнаружил», — предположила Карлсен. Пресс-секретарь Норвежского клуба собаководства Анне Ливо Бувик заявила, что кража собак не является большой проблемой в Норвегии, как в других странах.

«Важно следить за тем, чтобы у собак были маркированы удостоверения личности и чтобы была указана правильная контактная информация», — посоветовала Бувик.

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