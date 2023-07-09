Модераторы сообществ на Reddit постят NSFW-контент в знак протеста. Платформа перешла на угрозы

Публикация обнаженных людей и статус NSFW-сообщества лишает Reddit денег, потому что рекламодатели обходят их стороной. NSFW-контент публикуют крупные сообщества — r/PICs, r/Military, r/dndmemes и r/JustNoMil. С середины июня они протестуют против решения платформы взимать плату за API (он нужен для доступа к сайту и его данным сторонним сервисам), из‑за которого закрылись сторонние клиенты соцсети.