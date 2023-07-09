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Модераторы сообществ на Reddit постят NSFW-контент в знак протеста. Платформа перешла на угрозы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:58

Администрация Reddit вынесла модераторам сообществ «последнее предупреждение», чтобы те прекратили публиковать NSFW-контент («для взрослых») — в противном случае их отстранят от управления, передает The Verge послание.

Публикация обнаженных людей и статус NSFW-сообщества лишает Reddit денег, потому что рекламодатели обходят их стороной. NSFW-контент публикуют крупные сообщества — r/PICs, r/Military, r/dndmemes и r/JustNoMil. С середины июня они протестуют против решения платформы взимать плату за API (он нужен для доступа к сайту и его данным сторонним сервисам), из‑за которого закрылись сторонние клиенты соцсети.

NSFW-изображение в сообществе Cyberpunk 2077
© Reddit/DTF

Представители Reddit заявили администраторам, чьи сообщества «никогда не считались и не будут считаться NSFW», что к концу недели платформа удалит тех модераторов, кто публикует NSFW-посты. При этом некоторым модератором не стали угрожать удалением, а просто попросили прекратить это.

После предупреждения сообщество r/Military сняло с себя статус NSFW: «Мы попали в сложное положение и не хотим, чтобы сообщество умерло». На уступки пошел и r/JustNoMil, а r/PICs с требованиями платформы не согласился и продолжил постить NSFW-контент.

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