Британский музыкант отправил семье войс во время падения самолета. Но самолет не рухнул

Они записали голосовое сообщение в семейный чат: «Мы оба плакали и говорили детям, как мы гордимся ими и как сильно мы их любим». В это время пассажиры были в истерике, а стюарды плакали, пока самолет «не перестал тарахтеть и снижаться». Пилоты объявили аварийную посадку в Неаполе, и люди вновь запаниковали и стали упираться руками и ногами в передние сиденья.