Британский музыкант отправил семье войс во время падения самолета. Но самолет не рухнул

Британский музыкант Чесни Хоукс вместе с женой летели из Греции в Барселону, когда их самолет начал резкое снижение. Они записали своим детям голосовое сообщение, которое, как они тогда думали, станет последним, рассказал он в беседе с The Sun.
Экипаж рейса объявил чрезвычайное положение, над пассажирами повисли кислородные маски. Самолет потерял 6000 метров высоты, раскидав вещи по всему борту.
«Мы думали, что падаем. Уши болели, дети плакали. Пилот подошел к громкоговорителю и сказал: „Аварийный спуск — приготовьтесь“. Самолет трясся и накренился так круто, что мы увидели море [под нами] и подумали, что идем в воду. Мы с [женой] Крисси переглянулись и обнялись», — рассказал Хоукс.
Они записали голосовое сообщение в семейный чат: «Мы оба плакали и говорили детям, как мы гордимся ими и как сильно мы их любим». В это время пассажиры были в истерике, а стюарды плакали, пока самолет «не перестал тарахтеть и снижаться». Пилоты объявили аварийную посадку в Неаполе, и люди вновь запаниковали и стали упираться руками и ногами в передние сиденья.
Хоукс рассказал, что после приземления пассажиры долго аплодировали. Когда появилась связь, музыкант успел удалить голосовое, пока оно не отправилось в чат.
В 2018 году пассажиру удалось заснять крушение самолета, на котором он летел. Тогда погибли два человека, но автору ролика удалось выжить.