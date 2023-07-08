«Афиша» вместе с Let’s coffee открыли кофейню на фестивале Outline 2023

«Афиша» совместно с кофейней Let’s coffee открыли собственную зону на музыкальном фестивале Outline 2023, который проходит с 6 по 9 июля на берегу Дубны. Показываем, как она выглядит и какое кофе в ней может купить.
«Афиша» и Let’s coffee установили кофейню на колесах. В меню — специально разработанный кофейный напиток на сливках с добавлением угля и лаванды под названием «Первый красный». Помимо него, там можно купить обычные капучино, латте, американо, флет-уайт, раф, эспрессо и чаи.
© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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В этом году «Афиша» стала инфопартнером Outline. «Афиша Daily» поговорила с создательницей фестиваля Наташей Абель о пространстве мероприятия и о том, почему команда Outline купила собственную землю под Москвой.