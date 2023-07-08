В Нью-Йорке компании обязали проверять на расизм программы-помощники для рекрутеров

Как считает основатель рекрутинговой программной платформы Pymetrics и консультант городского совета Нью-Йорка Фрида Полли, снижение и устранение предвзятости ПО возможно, потому что у разработчиков теперь больше возможностей для предварительного тестирования своих инструментов. «Конечно, это потребует больше усилий и толкает нас к обновлениям. Но ни к чему пользоваться тем, что дискриминирует людей», — уверена она.