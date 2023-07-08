Байден заявил об уничтожении последних запасов химического оружия США

США уничтожили последнее имевшееся химическое оружие, объявил президент страны Джо Байден. Процесс ликвидации занял более 30 лет, отмечается в его заявлении.
«Я продолжаю призывать страны, которые еще не сделали этого, присоединиться к Конвенции по химическому оружию», — сказал Байден. Он призвал Сирию и РФ «признать свои незадекларированные программы», которые использовались для «наглых злодеяний».
Организация по запрещению химического оружия подтвердила полное уничтожение химического оружия в США. Таким образом, в мире больше не осталось задекларированного химического оружия, но все еще есть «брошенное и старое химическое оружие», которое тоже нуждается в уничтожении.
Россия официально отчиталась об уничтожении запасов химического оружия в 2017 году.