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Байден заявил об уничтожении последних запасов химического оружия США

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:50

США уничтожили последнее имевшееся химическое оружие, объявил президент страны Джо Байден. Процесс ликвидации занял более 30 лет, отмечается в его заявлении.

«Я продолжаю призывать страны, которые еще не сделали этого, присоединиться к Конвенции по химическому оружию», — сказал Байден. Он призвал Сирию и РФ «признать свои незадекларированные программы», которые использовались для «наглых злодеяний».

Организация по запрещению химического оружия подтвердила полное уничтожение химического оружия в США. Таким образом, в мире больше не осталось задекларированного химического оружия, но все еще есть «брошенное и старое химическое оружие», которое тоже нуждается в уничтожении.

Россия официально отчиталась об уничтожении запасов химического оружия в 2017 году.

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