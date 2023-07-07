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Жанель Моне выпустила клип на песню «Water Slide»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:57

Американская певица и актриса Жанель Моне выпустила клип на песню «Water Slide». Ролик появился на ютуб-канале артистки.

Летний сингл с альбома «The Age of Pleasure» сопровождает видео, в котором Моне вместе с другими темнокожими девушками и парнями наслаждается жарой и отдыхом у бассейна.

Большую часть клипа певица танцует в купальнике (и даже без него), сообщая, что «переспала бы сама с собой прямо здесь и сейчас, если бы могла». Моне сама срежиссировала видео вместе с Аланом Фергюсоном.

Трек «Water Slide» вошел в новый альбом Жанель Моне наряду с другими 13 композициями. Пластинка вышла 9 июня. «Афиша Daily» рассказывала о ней в обзоре свежих релизов.

«„The Age of Pleasure“ начинается с речи революционерки на руинах старой власти, и новая хозяйка провозглашает век удовольствия, любви к себе, а главное, безграничной любви к ближним. Саундтреком эры процветания стал микс из хип-хопа, афробита, дансхолла и регги со множеством африканских и карибских инструментов», — писал Максим Саблин.

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