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В Ленинградской области в конце июля пройдет ретрит-фестиваль Ethnoscope

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:10

В Ленинградской области, в 60 км от Петербурга, в конце июля пройдет фестиваль неоэтнической и электронной музыки, искусства и саморазвития Ethnoscope. Билеты на него появились на «Афише».

Мероприятие объединит форматы масштабного опен-эйра с пятью музыкальными сценами и трехдневного ретрита с массой трансформирующих практик. Ethnoscope пройдет с 28 по 30 июля на Заовражных озерах.

В программе фестиваля — более 40 исполнителей и музыкальных проектов, танцевальные и театральные перформансы и спектакли, «оживающие» арт-инсталляции с разрядами электрических молний, 3D-мэппинг на кронах деревьев и лазерное шоу в тумане озера.

Для гостей проведут занятия по йоге, практики sound healing, ароматерапию, гонг-медитации, телесную терапию и суфийские кружения, классы ecstatic dance. Хедлайнерами музыкального лайнапа станут Sati Ethnica, Олена УутАй, Long Arm, а также тувинский ансамбль горлового пения «Хуун-Хуур-Ту».

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