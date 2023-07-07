В Краснодаре пройдет музыкальный фестиваль «Форт Новорок» с участием «Заточки», Кипелова и «Арии»

В Краснодаре с 10 по 13 августа пройдет музыкальный фестиваль «Форт Новорок — его организуют создатели фестиваля «Тамань». Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.
Они обещают гостям четыре дня «смеси из звукой музыки и шума природы, встреч со старыми друзьями и новыми модными музыкальными коллективами, вечернего угарного слэма и восторгой от шоу легенд русского рока».
В лайнапе феста — Radopi, «Заточка», Neverlove, «Операция Пластилин», «Гудтаймс», Alkomaffin, Illidiance, «Таймсквер», «Слот», Ronnie Romero, Кипелов, Tattooin, «Ермак!», «Ангел-хранитель», Павел Пламенев, «25/17», Radio Tapok.
Также среди участников мероприятия — Kill City Kills, Clockwork Times, Arogya, 7000$, «Ария», «Нюдс Бой», Kickrox, «Без обид», «Пикчи!», «Папин Олимпос», Helvegen, «dрянь», Lissa, Лилу, «Молодость внутри», Saypink!, «Ледъ», RayZon, «Плавица», «Видеокассета твоих родителей», «Сруб», «Космонавтов нет», Dead Blonde и GSPD.
Выступление музыкантов пройдет на трех сценах. 10 августа артисты сыграют сеты на «Кроп Арене», а в остальные дни концерты состоятся на Обрывной улице. Билеты на фестиваль можно найти на «Афише».