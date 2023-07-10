Особый завтрак, йога и еще 12 способов сделать понедельники чуть приятнее

«Думаю про небольшие награды. Например, я встаю утром и пью кофе. Кофе вкусный, так что это награда! Затем два часа до перерыва. Перерывы приятные, так что это награда! Затем всего два часа до обеда, и обед — лучшее время дня, так что это награда! Разделите свой день на небольшие кусочки. Это работает для всех дней недели, а не только для понедельника», — selkiesidhe.