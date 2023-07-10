Особый завтрак, йога и еще 12 способов сделать понедельники чуть приятнее

Понедельники часто воспринимаются как самые тяжелые дни недели — выходные только-только закончились, необходимо возвращаться к работе, зная, что до субботы еще далеко. Но с помощью небольших ритуалов и правильного настроя можно облегчить для себя начало недели. Пользователи реддита делятся собственными проверенными способами. Мы собрали 14 самых эффективных.
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«Я смотрю на свою собаку, которая наблюдает за тем, как я пью кофе на кухне перед уходом на работу. Это заставляет меня улыбаться и помогает мне пережить день», — Happy-Scar-1704.
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«Немного мрачноватая мысль, но я напоминаю себе, что когда‑нибудь в будущем я бы все отдал, чтобы вернуться в этот самый момент», — valdeckner.
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«Выполняю какое‑то простое действие, например, заправляю кровать. И получается, что я уже сделал что‑то полезное еще до того, как приступил к работе», — Jmen4Ever.
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«Намеренно ничего не планирую до второй половины понедельника. Так я могу немного расслабиться, разобраться с некоторыми бумагами и спокойно начать неделю», — HoopOnPoop.
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«Я надеваю свою любимую, самую удобную (но все же подходящую для офиса) одежду, собираю большую часть своих вещей заранее, готовлю один из своих любимых обедов. Куча мелочей, которые складываются вместе», — kuroimakina.
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«Думаю про небольшие награды. Например, я встаю утром и пью кофе. Кофе вкусный, так что это награда! Затем два часа до перерыва. Перерывы приятные, так что это награда! Затем всего два часа до обеда, и обед — лучшее время дня, так что это награда! Разделите свой день на небольшие кусочки. Это работает для всех дней недели, а не только для понедельника», — selkiesidhe.
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«Решите, какие три самые важные вещи нужно сделать в понедельник, и сосредоточьтесь только на них. Приносит чувство выполненного долга и снимает тревогу с перегруженного ума», — c831896.
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«Я в течение примерно восьми лет встречалась с подругами за чашечкой кофе каждое утро понедельника. Замечательный способ начать неделю. Не всегда легко расставить приоритеты, но оно того стоит!» — mcsb14.
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«Работаете ли вы в офисе или дома, первым делом с утра найдите время, чтобы привести себя в порядок. Я обнаружил, что это настраивает меня на предстоящую неделю, и я могу сделать гораздо больше, выходя на более высокий уровень концентрации», — Smooth_Talkin_Chron.
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«Я делаю понедельник днем ног в спортзале. Я ненавижу день ног. Поэтому я встаю рано утром и делаю это. Ничто другое уже не сможет быть таким же плохим. И я всегда могу вернуться к мысли: „По крайней мере, с упражнениями для ног покончено“», — DosTruth.