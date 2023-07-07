В тиктоке завирусился Barbie Shake. Он превращает мужчин в розовых кукол, но имеет побочные эффекты

У американских тиктокеров новый любимый напиток. Barbie Shake превращает парней в розовых кукол, переносит их в мир будущего фильма Греты Гервиг, но может вызывать побочные эффекты при смешивании с другими напитками.
В роликах блогеры пробуют молочный коктейль со вкусом сахарной ваты и «яссифицируются»: преображаются в новый сказочный образ, обычно дополненный розовым платьем и новым лихим настроением.
Очевидно, новый тренд вырос из захватившего ленту рекомендаций Grimace Shake. В том челлендже подростки пили черничный коктейль на камеру, теряли сознание и обретали мистические силы прямиком из хорроров.
В видеороликах с коктейлем Барби парни обычно говорят, что купили напиток и собираются его попробовать. Выпив его, они кружатся вокруг себя и переодеваются из непритязательной футболки и карго-шорт в красочный топ или ярко-розовое платье на каблуках. Часто во время трансформации также играет культовая песню Aqua «Barbie World».
«Яссс, сучка, это слэй!» — восклицает @whistlin_gasoline в своем ролике, выпив милкшейк и обернувшись в розовый топик. При этом его автомобиль также приобретает кукольный пурпурный цвет.
В другом ролике @kevin_pyle7 приобретает блондинистый парик, розовое платье и роликовые коньки. Правда, катание в собственном доме кончается для него плачевно.
Разумеется, эта тенденция не ограничивается участниками-мужчинами. Некоторые пользователи даже возвышают ее. Пользовательница @ceekayyefil сняла, как она пьет коктейль «Барби», а затем притворяется Дж.Робертом Оппенгеймером, ученым, создавшим атомную бомбу, о карьере которого снят фильм «Оппенгеймер», выходящий на экраны в тот же день, что и фильм «Барби».