В тиктоке завирусился Barbie Shake. Он превращает мужчин в розовых кукол, но имеет побочные эффекты

В видеороликах с коктейлем Барби парни обычно говорят, что купили напиток и собираются его попробовать. Выпив его, они кружатся вокруг себя и переодеваются из непритязательной футболки и карго-шорт в красочный топ или ярко-розовое платье на каблуках. Часто во время трансформации также играет культовая песню Aqua «Barbie World».