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Группа Eagles объявила прощальный тур

Семён Гудошников
Сегодня в 15:27

Американская рок-группа Eagles планирует прощальный тур, после чего коллектив завершит карьеру. Об этом говорится на сайте группы.

«Это была чудесная 52-летняя одиссея. <…> Наш путь продлился гораздо дольше, чем кто‑либо из нас мог мечтать. Но все, пришло время замкнуть круг. <…> Это наша лебединая песня, но музыка никогда не закончится», — заявили музыканты.

Они выразили признательность поклонникам, благодаря которым «они смогли просуществовать более пяти десятилетий».

На сайте группы опубликованы концерты, которые пройдут в рамках тура в США. Первое выступление состоится 7 сентября в нью-йоркском «Мэдисон-сквер-гарден». По данным CNN, турне может продлиться до 2025 года.

Eagles была основана в 1971 году и просуществовала до наших дней, сделав перерыв с 1980-го по 1994-й. Коллектив, исполняющий мелодичный гитарный кантри- и софт-рок, несколько раз возглавлял чарты Billboard и шесть раз получал «Грэмми», в том числе за их самый известный хит «Hotel California».

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