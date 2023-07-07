Группа Eagles объявила прощальный тур

Eagles была основана в 1971 году и просуществовала до наших дней, сделав перерыв с 1980-го по 1994-й. Коллектив, исполняющий мелодичный гитарный кантри- и софт-рок, несколько раз возглавлял чарты Billboard и шесть раз получал «Грэмми», в том числе за их самый известный хит «Hotel California».