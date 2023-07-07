Группа Eagles объявила прощальный тур

Американская рок-группа Eagles планирует прощальный тур, после чего коллектив завершит карьеру. Об этом говорится на сайте группы.
«Это была чудесная 52-летняя одиссея. <…> Наш путь продлился гораздо дольше, чем кто‑либо из нас мог мечтать. Но все, пришло время замкнуть круг. <…> Это наша лебединая песня, но музыка никогда не закончится», — заявили музыканты.
Они выразили признательность поклонникам, благодаря которым «они смогли просуществовать более пяти десятилетий».
На сайте группы опубликованы концерты, которые пройдут в рамках тура в США. Первое выступление состоится 7 сентября в нью-йоркском «Мэдисон-сквер-гарден». По данным CNN, турне может продлиться до 2025 года.
Eagles была основана в 1971 году и просуществовала до наших дней, сделав перерыв с 1980-го по 1994-й. Коллектив, исполняющий мелодичный гитарный кантри- и софт-рок, несколько раз возглавлял чарты Billboard и шесть раз получал «Грэмми», в том числе за их самый известный хит «Hotel California».