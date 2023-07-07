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Шесть человек погибли от взрыва на заводе по производству взрывчатки в Самарской области

Семён Гудошников
Сегодня в 12:13

В Самарской области на заводе «Промсинтез» произошел взрыв. Шесть человек погибли, двое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Промсинтез» занимается производством взрывчатых веществ. ЧП произошло во время демонтажа технического трубопровода. По данным Baza, взорвалась труба, по которой подавался азот.

Завод «Промсинтез» расположен в Чапаевске Самарской области. На сайте предприятия говорится, что «Промсинтез» — один из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ.

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