В Краснодаре студента отчислили из‑за бьюти-блога с обзорами косметики

Беломыцев не считает, что в его действиях есть ЛГБТ-пропаганда, и до сих пор не понимает, что это такое. «Мне еще со школы об этом говорили, и вот за семь лет мне никто так и не объяснил, что это значит. Как вообще мальчик, который делает обзоры на косметику, может пропагандировать ЛГБТ?» — задается он вопросом.