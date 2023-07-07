В Краснодаре студента отчислили из‑за бьюти-блога с обзорами косметики

Кубанский государственный университет отчислил студента третьего курса факультета архитектуры и дизайна Максима Беломыцева за «грубое нарушение норм Кодекса корпоративной культуры» вуза. Об этом пишет 93.ru и публикует копию приказа.
Когда Максим спросил у декана причины отчисления, та назвала «аморальное поведение». По ее словам, другие студенты показывали соцсети Максима и жаловались, что он «где‑то бегает-прыгает в женских одеждах».
Беломыцев позиционирует себя как бьюти-блогер и активно ведет соцсети, где делает обзоры на косметику. После начала военной операции опубликовал несколько постов с ее осуждением, придерживаясь пацифистской позиции (сейчас они удалены).
В середине июня его задержали, доставили в отделение полиции и составили на него два административных протокола — за дискредитацию армии и ЛГБТ-пропаганду. На данный момент суда по этим делам еще не было.
Беломыцев не считает, что в его действиях есть ЛГБТ-пропаганда, и до сих пор не понимает, что это такое. «Мне еще со школы об этом говорили, и вот за семь лет мне никто так и не объяснил, что это значит. Как вообще мальчик, который делает обзоры на косметику, может пропагандировать ЛГБТ?» — задается он вопросом.
Максим отмечает, что делает макияж только для блога, а в жизни использует лишь BB-крем, чтобы скрыть воспаления на коже и синяки под глазами. При этом на улице он часто слышит оскорбления в свой адрес из‑за внешнего вида.
Внимание недоброжелателей к студенту заметно увеличилось после статьи, опубликованной в июне на портале «Живая Кубань». Там его обвинили в «любви к укронацистам», предательстве, ЛГБТ-пропаганде и «антигосударственной позиции».
Автор материала предположил, что бьюти-блогер действует «под покровительством и контролем из‑за рубежа». Максима в статье назвали «какой‑то человечишко среднего рода» и заявили, что просмотр его блога «ничего, кроме негативных эмоций, вызвать у нормальных людей не может». Автор материала сказал, что за такое «безусловно, нужно наказывать. Жестко», и вспомнил пословицу «Горбатого могила исправит».
Молодой человек воспринимает блогерство как хобби, а в будущем хочет стать архитектором. Он серьезно относился к учебе, был старостой и постоянно общался по учебным вопросам с деканом и секретарем.
Максим не верит в версию декана, что на него пожаловались другие студенты. Он говорит, что на его факультете никогда не слышал претензий из‑за своей внешности. Напротив, когда одногруппники узнали о его отчислении, они поддержали его.
Вступились за Беломыцева и родители. «Я был удивлен, думал, что они будут в бешенстве. Они возлагали на меня большие надежды и сами видели, сколько усилий я прилагал, чтобы стать архитектором. Я услышал только слова поддержки, без упреков», — отметил он.
Максим не согласен с решением университета и собирается его обжаловать. Он хочет и дальше учиться на архитектора.