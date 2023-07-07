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Производитель сигарет Winston, LD и Sobranie не планирует уходить из России

Виктория Шанина
Сегодня в 11:04

Один из крупнейших в мире производителей сигарет Japan Tobacco (JT) намерен продолжать вести бизнес на территории России. Об этом в интервью японскому информагентству заявил президент компании Масамити Тэрабатакэ, пишет ТАСС.

Вариант с продажей российского бизнеса JT пока не отмечает, но по возможности компании хотелось бы его продолжать.

Тэрабатакэ добавил, что сотрудники закрытого завода JT в городе Кременчуге на Украине призывают компанию вернуться к работе. Частично производство уже возобновилось.

В России работают четыре фабрики JT, на компанию в России работают 4000 человек. На российском рынке Japan Tobacco продает марки сигарет «Донской табак», Winston, LD, Mevius, Camel, Glamour, Sobranie и другие.

В марте 2022-го, после начала военной операции на Украине, JTI приостановила новые инвестиции и дополнительную маркетинговую активность в России.

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