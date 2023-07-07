В Москве напали на адвоката Елену Пономареву

Неизвестный облил зеленкой члена Адвокатской палаты Московской области Елену Пономареву. Об этом говорится на сайте палаты.
Нападение произошло на остановке общественного транспорта на Рублевском шоссе. У Пономаревой телесные повреждения, пострадала сетчатка глаза. На своей странице во «ВКонтакте» она написала, что у нее ожог глаз 2 степени.
Адвокат уверена, что нападение связано с ее профессиональной деятельностью. До этого ей поступали угрозы в мессенджерах с фотографиями ее родных, имущества и собаки. Это говорит о слежке за ней, отмечают в Адвокатской палате.
Также ранее автомобиль Пономаревой облили несмываемой краской, прокалывали шины. Она обращалась к правоохранителям, но виновных не нашли. Совет Адвокатской палаты обратится в следственные органы с требованием расследования.
Как пишет Baza, Пономарева считает, что инцидент связан с делом судьи Лыткаринского городского суда Сергея Котова. В январе 2021 года Котов был задержан при получении взятки в 13 млн рублей — он обещал помочь по делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков. Пономарева выступала на суде в качестве свидетеля. Процесс над бывшим судьей начался в декабре 2022 года в Московском областном суде.