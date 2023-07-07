В Москве напали на адвоката Елену Пономареву

Как пишет Baza, Пономарева считает, что инцидент связан с делом судьи Лыткаринского городского суда Сергея Котова. В январе 2021 года Котов был задержан при получении взятки в 13 млн рублей — он обещал помочь по делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков. Пономарева выступала на суде в качестве свидетеля. Процесс над бывшим судьей начался в декабре 2022 года в Московском областном суде.