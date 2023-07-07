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В Москве напали на адвоката Елену Пономареву

Семён Гудошников
Сегодня в 09:33

Неизвестный облил зеленкой члена Адвокатской палаты Московской области Елену Пономареву. Об этом говорится на сайте палаты.

Нападение произошло на остановке общественного транспорта на Рублевском шоссе. У Пономаревой телесные повреждения, пострадала сетчатка глаза. На своей странице во «ВКонтакте» она написала, что у нее ожог глаз 2 степени.

Адвокат уверена, что нападение связано с ее профессиональной деятельностью. До этого ей поступали угрозы в мессенджерах с фотографиями ее родных, имущества и собаки. Это говорит о слежке за ней, отмечают в Адвокатской палате.

Также ранее автомобиль Пономаревой облили несмываемой краской, прокалывали шины. Она обращалась к правоохранителям, но виновных не нашли. Совет Адвокатской палаты обратится в следственные органы с требованием расследования.

Как пишет Baza, Пономарева считает, что инцидент связан с делом судьи Лыткаринского городского суда Сергея Котова. В январе 2021 года Котов был задержан при получении взятки в 13 млн рублей — он обещал помочь по делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков. Пономарева выступала на суде в качестве свидетеля. Процесс над бывшим судьей начался в декабре 2022 года в Московском областном суде.

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Елена ПономареваСергей Котов
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