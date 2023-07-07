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Владелица салона красоты в Москве продавала мефедрон в «бьюти-боксах»

Семён Гудошников
Сегодня в 08:48

Владелицу салона красоты в Москве и ее сотрудника обвиняют в незаконной продаже наркотиков, говорится в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые арендовали нежилое помещение на Таганской улице, в котором открыли салон красоты. Клиентов они искали через чат в одном из мессенджеров, где знакомили пользователей с ассортиментом и стоимостью имеющихся у них наркотиков. Заинтересовавшиеся заказывали вещества под видом «бьюти-боксов».

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© t.me/moscowproc
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В ходе обыска в спа-салоне и по месту жительства фигурантов изъято около 300 грамм мефедрона. О нахождении других наркотиков не сообщается.

Обвиняемые задержаны. Им вменяют часть третью статьи 228.1 УК (от 8 до 15 лет лишения свободы) и часть четвертую той же статьи (срок от 10 до 20 лет).

В конце июня в петербургском порту обнаружили 50 килограммов кокаина в контейнере с бананами. Наркотик следовал из Африки через Европу в Узбекистан, а в Петербурге его планировалось перегрузить в фуры.

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