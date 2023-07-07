Владелица салона красоты в Москве продавала мефедрон в «бьюти-боксах»

По версии следствия, обвиняемые арендовали нежилое помещение на Таганской улице, в котором открыли салон красоты. Клиентов они искали через чат в одном из мессенджеров, где знакомили пользователей с ассортиментом и стоимостью имеющихся у них наркотиков. Заинтересовавшиеся заказывали вещества под видом «бьюти-боксов».