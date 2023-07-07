Владелица салона красоты в Москве продавала мефедрон в «бьюти-боксах»

Владелицу салона красоты в Москве и ее сотрудника обвиняют в незаконной продаже наркотиков, говорится в телеграм-канале столичной прокуратуры.
По версии следствия, обвиняемые арендовали нежилое помещение на Таганской улице, в котором открыли салон красоты. Клиентов они искали через чат в одном из мессенджеров, где знакомили пользователей с ассортиментом и стоимостью имеющихся у них наркотиков. Заинтересовавшиеся заказывали вещества под видом «бьюти-боксов».
В ходе обыска в спа-салоне и по месту жительства фигурантов изъято около 300 грамм мефедрона. О нахождении других наркотиков не сообщается.
Обвиняемые задержаны. Им вменяют часть третью статьи 228.1 УК (от 8 до 15 лет лишения свободы) и часть четвертую той же статьи (срок от 10 до 20 лет).
В конце июня в петербургском порту обнаружили 50 килограммов кокаина в контейнере с бананами. Наркотик следовал из Африки через Европу в Узбекистан, а в Петербурге его планировалось перегрузить в фуры.