В Воронеже суд не стал штрафовать мужчину за дискредитацию армии, поскольку войну в РФ не объявляли

Ленинский районный суд Воронежа отказался наказывать местного жителя Дмитрия Щербатюка за дискредитацию армии, поскольку войну в РФ не объявили. Об этом сообщил «7×7».
Судья Мария Козьякова посчитала, что одиночный пикет мужчины с плакатом «Остановите войну» мог не касаться действий российских Вооруженных сил. В качестве аргумента она указала, что в стране «не объявлено состояние войны».
По мнению Козьяковой, действия Щербатюка расценили как дискредитацию армии полицейские. Однако каких‑либо однозначных свидетельств, указывающих на это, суд не усмотрел.
Кроме того, судья заявила, что правоохранители задержали подсудимого сразу же после того, как сделали ему замечание. Сами силовики утверждали, что Щербатюк не отреагировал на просьбу закончить акцию. Суд посчитал, что уйти с места пикета активисту фактически не дали.
Одиночный пикет Щербатюка прошел 20 апреля в Воронеже. Мужчину задержали во время акции. В его отношении составили протокол о дискредитации российской армии по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.