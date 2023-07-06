В Воронеже суд не стал штрафовать мужчину за дискредитацию армии, поскольку войну в РФ не объявляли

Кроме того, судья заявила, что правоохранители задержали подсудимого сразу же после того, как сделали ему замечание. Сами силовики утверждали, что Щербатюк не отреагировал на просьбу закончить акцию. Суд посчитал, что уйти с места пикета активисту фактически не дали.