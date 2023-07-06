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Власти Кирова открестились от гимна города: его автора осудили по статье о фейках про армию

Семён Гудошников
Сегодня в 17:44

В администрации Кирова отказались считать гимном города произведение Прохора Протасова, победившего в конкурсе на создание гимна в 2016 году. Об этом в пресс-службе администрации рассказали агентству ТАСС. Протасова недавно осудили по статье о фейках про Российскую армию.

В пресс-службе отметили, что гимн, как и другие символы города, утверждаются Кировской думой, а этого сделано не было.

В феврале суд Кирова заочно приговорил Протасова к пяти годам колонии по делу о фейках. Процесс проходил без подсудимого — сейчас он живет в канадском Торонто.

Согласно материалам дела, которые композитор опубликовал у себя в фейсбуке*, дело на него завели из‑за нескольких постов во «ВКонтакте». По версии следствия, в этих постах содержатся «заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции на территории Украины, в частности об убийствах мирных граждан в г. Буча Киевской области Украины, а также о нанесении ракетного удара по торговому центру в г. Кременчук».

Опубликовал эти посты Протасов, по версии следствия, умышленно, «по мотивам политической ненависти и вражды». Как пояснил сам композитор, речь идет о ссылках на несколько новостных статей Deutsche Welle и «Радио Свобода»**.

В 2016 году «Гимн города Кирова» Протасова выиграл в открытом конкурсе на создание городского гимна. «Произведение Прохора Протасова полностью соответствует жанру гимна и носит торжественный, патриотический характер, богато по эмоциональному содержанию и колориту. Дополнительным критерием стало то, что в текстовом материале гимна употребляются все имена, которые носил наш город в разные годы, раскрывая тем самым его историю. Таким образом, гимн на слова и музыку Прохора Протасова стал официальным музыкальным символом нашего города», — говорили тогда в кировской мэрии.

* Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

** «Радио Свобода» внесена Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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