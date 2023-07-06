Власти Кирова открестились от гимна города: его автора осудили по статье о фейках про армию

Согласно материалам дела, которые композитор опубликовал у себя в фейсбуке*, дело на него завели из‑за нескольких постов во «ВКонтакте». По версии следствия, в этих постах содержатся «заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции на территории Украины, в частности об убийствах мирных граждан в г. Буча Киевской области Украины, а также о нанесении ракетного удара по торговому центру в г. Кременчук».