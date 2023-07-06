Теперь топы контента в Okko собирают алгоритмы. Рассказываем, как это работает

Новые подборки Okko создаются без редакционного вмешательства и опираются только на статистику. Алгоритмы анализируют тренды смотрения пользователей за периоды и ориентируются на жанры, демографию и другие критерии. Например, проанализировав смотрение контента для детей за неделю, Okko сформирует коллекцию «Топ детского контента», а из наиболее востребованных комедий соберет топ комедий.