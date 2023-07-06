Теперь топы контента в Okko собирают алгоритмы. Рассказываем, как это работает

Okko запускает систему алгоритмических топов контента, которые создаются искусственным интеллектом на основе аналитики просмотров. Представители сервиса рассказали «Афише Daily», как это работает.
Новые подборки Okko создаются без редакционного вмешательства и опираются только на статистику. Алгоритмы анализируют тренды смотрения пользователей за периоды и ориентируются на жанры, демографию и другие критерии. Например, проанализировав смотрение контента для детей за неделю, Okko сформирует коллекцию «Топ детского контента», а из наиболее востребованных комедий соберет топ комедий.
Подборки будут меняться в режиме реального времени — это зависит от изменения паттернов смотрения той или иной аудитории. Пользователи смогут менять облик Okko собственными просмотрами — для выявления трендов алгоритмы будут учитывать паттерны смотрения всех пользователей за последние 7 дней и другие периоды.
«Новая система алгоритмических топов — это наше ноу-хау, позволяющее зрителям естественно исследовать самый большой каталог контента в России», — заявил директор по продукту Okko Денис Имполитов.