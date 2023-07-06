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Уклонистам от армии запретят сдавать экзамен на водительские права

Виктория Шанина
Сегодня в 13:01

Россиян, уклоняющихся от призыва в армию, не допустят до экзаменов на получение водительского удостоверения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ГИБДД Михаила Черникова.

«У нас интегрированная база данных. И мы видим тех, кто у нас не явился [в военкомат], в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции», — сказал Черников.

Кроме того, гражданам, не явившимся по повестке в военкомат, откажут в замене водительских прав и оказании любых регистрационно-экзаменационных услуг.

Черников добавил, что в рамках федерального закона этот вопрос под контролем. «Информационная база обновляется каждый день, и все, что с военкоматом связано по этим гражданам, у нас есть», — сказал глава ведомства.

В апреле Владимир Путин подписал закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных. В нем прописан ряд ограничений для уклонистов, в частности запрет на регистрацию и управление транспортным средством. «Афиша Daily» ранее подробно рассказывала о документе и ограничениях, которые он накладывает.

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Михаил ЧерниковВладимир Путин
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