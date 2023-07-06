Тиктокер заработал 300 тыс. долларов за неделю, просто сбрасывая бутылки с лестницы

В конце июня в тиктоке появился аккаунт с ником @rachapotes, в котором публикуются ролики со стеклянными бутылками и банками с разным содержанием, сбрасываемыми с лестницы. Всего за неделю он заработал как минимум 300 тыс. долларов, подсчитал другой тиктокер по имени Дэнни (ник — @nomoredanny).
Суть роликов в том, что бутылки красиво разбиваются. И, в общем-то, все. Единственное, что можно сделать, кроме простого залипания, — это попытаться угадать, какие бутылки докатятся дальше, а какие сойдут с дистанции в самом начале.
Дэнни, поскольку сам снимает видео в тикток, знает, как работает монетизация в приложении. По его словам, только за видео с 295 млн просмотрами (это самый популярный ролик у @rachapotes) автор получил около 300 тыс. долларов.
Согласно прогнозу Дэнни, уже до конца июля владелец аккаунта может стать долларовым миллионером. И это с учетом того, что на @rachapotes пока нет рекламы, все деньги приходят только от монетизации.
Всего на аккаунте с разбивающимися бутылками девять видео, второе по популярности собрало 115,8 млн просмотров. Самый свежий ролик вышел 6 июля примерно в 3.00 по московскому времени, по состоянию на 11.48 его посмотрели уже 352,9 тыс. раз.