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Japan Airlines запустила сервис аренды одежды, чтобы побудить пассажиров летать без багажа

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:49

Авиакомпания Japan Airlines запустила сервис аренды одежды для пассажиров, чтобы побудить их брать с собой в поездки меньше багажа и сделать полеты таким образом экологичнее. Об этом сообщил ТАСС.

Проект под названием «Any Wear, Anywhere» предлагает путешественникам арендовать предметы гардероба на две недели. Одежду привезут в место размещения клиента перед его прибытием.

По мнению компании, аренда костюмов позволит пассажирам «путешествовать с минимальным багажом». В первую очередь этим сервисом, как считают в JAL, заинтересуются бизнесмены и иностранные туристы, приезжающие в Японию.

«AL будет отслеживать изменения в весе регистрируемого багажа пассажиров и проверять эффект снижения выбросов углекислого газа за счет уменьшения веса самолета в результате использования услуги», — пообещал перевозчик.

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