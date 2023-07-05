Japan Airlines запустила сервис аренды одежды, чтобы побудить пассажиров летать без багажа

Авиакомпания Japan Airlines запустила сервис аренды одежды для пассажиров, чтобы побудить их брать с собой в поездки меньше багажа и сделать полеты таким образом экологичнее. Об этом сообщил ТАСС.
Проект под названием «Any Wear, Anywhere» предлагает путешественникам арендовать предметы гардероба на две недели. Одежду привезут в место размещения клиента перед его прибытием.
По мнению компании, аренда костюмов позволит пассажирам «путешествовать с минимальным багажом». В первую очередь этим сервисом, как считают в JAL, заинтересуются бизнесмены и иностранные туристы, приезжающие в Японию.
«AL будет отслеживать изменения в весе регистрируемого багажа пассажиров и проверять эффект снижения выбросов углекислого газа за счет уменьшения веса самолета в результате использования услуги», — пообещал перевозчик.