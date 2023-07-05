В США пассажиры американских горок три часа провисели вниз головой после поломки аттракциона

Специалисты смогли высвободить первого из оказавшихся в ловушке посетителей фестиваля примерно через два часа после начала спасательной операции, когда на место из другого города привезли высотную платформу. Последнего пострадавшего вызволили спустя более чем три часа после поломки американских горок.