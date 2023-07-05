В США пассажиры американских горок три часа провисели вниз головой после поломки аттракциона

В городе Крэндоне, расположенном в американском штате Висконсин, случилась авария на американских горках. Аттракцион остановился, когда вагонетка с людьми переворачивалась в петле, сообщил Independent.
В результате пассажиры остались висеть вниз головой и застряли в таком положении на несколько часов. Сотрудники ярмарки, где был установлен аттракцион, вызвали экстренные службы на место происшествия, но вызволить людей удалось не сразу.
«Из‑за высоты аттракциона потребовались специализированные технические спасательные команды и средства взаимопомощи, чтобы снять катающихся с аттракциона», — пояснил начальник пожарной охраны города Бреннан Кук.
Специалисты смогли высвободить первого из оказавшихся в ловушке посетителей фестиваля примерно через два часа после начала спасательной операции, когда на место из другого города привезли высотную платформу. Последнего пострадавшего вызволили спустя более чем три часа после поломки американских горок.
Одного пассажира аттракциона пришлось доставить в больницу. Еще девять человек, пострадавших в ходе инцидента, получили помощь медиков на территории ярмарки.