Стала известна причина смерти рэпера MF Doom три года назад

Вдова рэпера MF Doom Жасмин впервые рассказала о причине смерти мужа, который умер в октябре 2020 года в возрасте 49 лет. Об этом сообщил Leeds.
Думиль Дэниел Томпсон (это настоящее имя MF Doom) скончался во время лечения в больнице Лидса. У него возникла редкая тяжелая реакция на лекарство для кровяного давления — его музыканту прописали в ходе пребывания в клинике.
По словам вдовы рэпера, MF Doom был в хорошей физической форме, но страдал от нескольких проблем со здоровьем, в том числе — заболевания почек. Оно привело к увеличению веса артиста и повышенной тревожности.
Медики прописали музыканту новое лекарство, но после двух доз его Томпсон почувствовал сложности с дыханием. У него, как заявила Жасмин, начал распухать язык и горло.
MF Doom обратился за неотложной помощью, но, когда его состояние стало ухудшаться, он не смог дотянуться до кнопки звонка в палате. Рэпер позвонил супруге, которая, не вешая трубку, набрала с другого телефона номер дежурной медсестры.
Состояние артиста стало ухудшаться 21 октября. В этот день Томпсон потерял сознание и перестал дышать, после чего его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но спустя десять дней музыканта от него отключили.
Жасмин смогла увидеть умирающего мужа только в его последний день. Из‑за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, посещения родственниками пациентов были невозможны.
Вдова MF Doom сомневается, что в больнице ее мужу оказали всю необходимую помощь. Законные представители женщины пытались выяснить в ходе расследования, как часто медперсонал осматривал Томпсона и почему лекарства от опухающего горла он получил только два часа после появления первых жалоб на трудности с дыханием.