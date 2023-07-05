Стала известна причина смерти рэпера MF Doom три года назад

Вдова MF Doom сомневается, что в больнице ее мужу оказали всю необходимую помощь. Законные представители женщины пытались выяснить в ходе расследования, как часто медперсонал осматривал Томпсона и почему лекарства от опухающего горла он получил только два часа после появления первых жалоб на трудности с дыханием.