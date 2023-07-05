У сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге выявили менингит

У семи сотрудников распределительного центра маркетплейса Ozon в Екатеринбурге обнаружили менингококковую инфекцию. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
На территории центра организовали санитарно-противоэпидемические мероприятия. Там усилили дезинфекцию помещений, организовали медосмотр для сотрудников и их лабораторное обследование.
Кроме того, специалисты определили границы очагов заболевания по местам проживания и работы заболевших и установили лиц, которые с ними контактировали. Они также начали вакцинацию коллег инфицированных сотрудников Ozon.
Прививки от менингита сделали уже более чем 60 людям, работающим на территории логопарка «Кольцовский». По мнению Роспотребнадзора, людям, которые получат посылки из распределительного центра, ничто не угрожает.
В ведомстве пояснили, что возбудитель менингококковой инфекции не отличается стойкостью. Он выживает на картоне, гофрокартоне, фанере и других упаковочных коробках только короткое время.
«Мы ввели масочный режим, измеряем температуру на входе и обрабатываем поверхности антисептиком. Также проводим регулярные медицинские осмотры — если есть признаки простуды, к работе не допускаем», — добавили в Ozon.