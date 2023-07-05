«Вы сможете выбрать тот или иной сценарий будущего: флюидная симуляция будет меняться в зависимости от вашего выбора, а технологии придадут ей объем. Можно будет прояснить будущее и для себя самого — в камерном пространстве на одного человека вы получите личное предсказание, просто протянув руку к экрану, находящемуся внутри», — рассказали художники.