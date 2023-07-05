К старту фестиваля ландшафтных объектов «Архстояние» в Никола-Ленивце появятся два новых арт-дома. Их создадут архитектурное бюро Katarsis и арт-группа «Алыча», рассказали «Афише Daily» представители феста.
Katarsis представит девятиметровый деревянный дом-обелиск «Проект Катарсис», где можно будет разглядывать небо и думать о вечном. «Внутри могли бы на разных уровнях проживать Илья Обломов и Андрей Болконский», — рассказали авторы.
А «Алыча» возведет «Воздухопровод» — сквоттерское жилище, похожее на вентиляционную шахту. В нем создатели здания предлагают представить будущее, в котором воздух станет чем‑то очень ценным — и его можно будет воровать.
Обе постройки построят к 28 июля, но они останутся в арт-парке и после завершения «Архстояния» двумя днями спустя. Посмотреть на новинки Никола-Ленивца можно будет, купив билеты на фестиваль на «Афише».
Программу «Архстояния» также дополнили перформанс-шествие «Косандра» от художницы Ульяны Подкорытовой и тотальная цифровая инсталляция «Павильон предсказаний», созданная Антоном Кочуркиным, Яном Калнберзинем, Джином Колесниковым и Моникой Норс.
«Вы сможете выбрать тот или иной сценарий будущего: флюидная симуляция будет меняться в зависимости от вашего выбора, а технологии придадут ей объем. Можно будет прояснить будущее и для себя самого — в камерном пространстве на одного человека вы получите личное предсказание, просто протянув руку к экрану, находящемуся внутри», — рассказали художники.
Хедлайнерами фестиваля 2023 года станут архитектор Алексей Козырь и художница Ирина Корина. В музыкальный лайнап войдут Shortparis, Pompeya, polnalyubvi, Эдi, Владимир Горлинский, Forsteppe, X.Y.R., «Поклад», Ankobo + Kaboo и Leveldva.