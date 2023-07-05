«Сексуальное просвещение» закроют после 4 сезона

В трогательном письме к поклонникам создательница сериала Лори Нанн подчеркнула, что в процессе работы над сезоном сценаристам «стало ясно, что настал подходящий момент для того, чтобы покинуть школу».
Слухи о закрытии проекта появились после того, как в третьей части многосерийного фильма закрылась средняя школа Мордейл, место его действия. Кроме этого сразу четыре участника каста — Патрисия Эллисон (Ола), Таня Рейнольдс (Лили), Симона Эшли (Оливия) и Рахки Тхакрар (Эмили) — решили объявить об уходе.
Кроме них двое исполнителей главных ролей стали большими звездами. Нкути Гатва, например, получил желанную роль нового Доктора в сериале BBC «Доктор Кто», а Эмма Маки — место в предстоящем фильме о Барби. Оба актера ранее публично заявляли, что не вернутся, если бы был пятый сезон.
Сериал « Сексуальное просвещение» собрал множество наград, а отдельно третий сезон получил приз лучшему комедийному сериалу на международной премии «Эмми».
Вот что говорит в письме создательница «Сексуально просвещения Лори Нанн: «От нас давно не было слышно. Осенью мы возвращаемся с четвертым сезоном, который выходит на Netflix 21 сентября.
Многое произошло с момента работы над первым сценарием в 2017 году, когда мы провели месяц в тесном офисе над секс-шопом, размышляя о том, каково это — пройти через пубертат. Болезненная неловкость, первые влюбленности и большие, большие чувства.
Мы хотели сделать шоу, которое ответило бы на некоторые из вопросов, которые мы все когда‑то задавали себе о любви, сексе, дружбе и наших телах. Что‑то, что помогло бы нашим внутренним подросткам почувствовать себя не такими одинокими.
Мы были ошеломлены, увидев, как шоу объединило людей по всему миру, и мы надеемся, что оно помогло некоторым из вас почувствовать, что вы — не одни.
Я пишу это с чувством горечи, поскольку четвертый сезон станет заключительной частью нашего шоу. Принять такое решение было нелегко, но по мере того, как выкристаллизовались темы и истории нового сезона, стало ясно, что сейчас самое лучшее время, чтобы покинуть школу.
Мы невероятно гордимся » Сексуальным просвещением» и считаем себя обязанными нашим блестящим сценаристам, актерам и съемочной группе, которые вложили столько души в создание каждого эпизода. Они неустанно трудились, чтобы представить вам этот заключительный сезон, и мы не можем дождаться момента, когда сможем поделиться им с вами.
Прощания — это самое худшее, но давайте отметим все хорошие времена, которые у нас были».