Реклама
Новости

«Сексуальное просвещение» закроют после 4 сезона

Максим Саблин
Сегодня в 17:06

Создатели «Сексуального просвещения» анонсировали завершение сериала, сообщает The Hollywood Reporter. Вместе с этим вышел тизер 4 сезона, который появится на Netflix 21 сентября.

В трогательном письме к поклонникам создательница сериала Лори Нанн подчеркнула, что в процессе работы над сезоном сценаристам «стало ясно, что настал подходящий момент для того, чтобы покинуть школу».

Слухи о закрытии проекта появились после того, как в третьей части многосерийного фильма закрылась средняя школа Мордейл, место его действия. Кроме этого сразу четыре участника каста — Патрисия Эллисон (Ола), Таня Рейнольдс (Лили), Симона Эшли (Оливия) и Рахки Тхакрар (Эмили) — решили объявить об уходе.

Кроме них двое исполнителей главных ролей стали большими звездами. Нкути Гатва, например, получил желанную роль нового Доктора в сериале BBC «Доктор Кто», а Эмма Маки — место в предстоящем фильме о Барби. Оба актера ранее публично заявляли, что не вернутся, если бы был пятый сезон.

Сериал « Сексуальное просвещение» собрал множество наград, а отдельно третий сезон получил приз лучшему комедийному сериалу на международной премии «Эмми».

Вот что говорит в письме создательница «Сексуально просвещения Лори Нанн: «От нас давно не было слышно. Осенью мы возвращаемся с четвертым сезоном, который выходит на Netflix 21 сентября.

Многое произошло с момента работы над первым сценарием в 2017 году, когда мы провели месяц в тесном офисе над секс-шопом, размышляя о том, каково это — пройти через пубертат. Болезненная неловкость, первые влюбленности и большие, большие чувства.

Мы хотели сделать шоу, которое ответило бы на некоторые из вопросов, которые мы все когда‑то задавали себе о любви, сексе, дружбе и наших телах. Что‑то, что помогло бы нашим внутренним подросткам почувствовать себя не такими одинокими.

Мы были ошеломлены, увидев, как шоу объединило людей по всему миру, и мы надеемся, что оно помогло некоторым из вас почувствовать, что вы — не одни.

Я пишу это с чувством горечи, поскольку четвертый сезон станет заключительной частью нашего шоу. Принять такое решение было нелегко, но по мере того, как выкристаллизовались темы и истории нового сезона, стало ясно, что сейчас самое лучшее время, чтобы покинуть школу.

Мы невероятно гордимся » Сексуальным просвещением» и считаем себя обязанными нашим блестящим сценаристам, актерам и съемочной группе, которые вложили столько души в создание каждого эпизода. Они неустанно трудились, чтобы представить вам этот заключительный сезон, и мы не можем дождаться момента, когда сможем поделиться им с вами.

Прощания — это самое худшее, но давайте отметим все хорошие времена, которые у нас были».

расскажите друзьям
теги
Netflix
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»