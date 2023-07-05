Средняя мировая температура воздуха 3 июля превысила 17 градусов. Это рекорд

В январе Всемирная метеорологическая организация опубликовала доклад, в котором заявила, что 2022 год стал восьмым годом подряд, когда годовые глобальные температуры были выше доиндустриального уровня (1850–1900 гг.) по крайней мере на 1 градус по Цельсию. Рекордная средняя мировая температура, установленная 3 июля, превышает этот показатель на 3,4 градуса.