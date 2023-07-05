Средняя мировая температура воздуха 3 июля превысила 17 градусов. Это рекорд

3 июля средняя мировая температура воздуха достигла 17,01 градуса по Цельсию. По словам ученых, это самый высокий показатель с конца XIX века (с начала наблюдений), пишет Би-би-си.
Аномальная жара связана, в частности, с продолжающимися выбросами углекислого газа и погодным явлением Эль-Ниньо (аномальное повышение температуры поверхностного слоя воды в некоторых районах Тихого океана).
«Средняя глобальная температура приземного воздуха, достигшая 17 градусов впервые с тех пор, как у нас есть надежные данные, является важной символической вехой в глобальном потеплении», — заявляет исследователь климата Леон Саймонс.
Предыдущий рекорд средней глобальной температуры Национальный центр экологического прогнозирования США зафиксировал в августе 2016 года. Тогда воздух в мире прогрелся до 16,92 градуса по Цельсию.
В январе Всемирная метеорологическая организация опубликовала доклад, в котором заявила, что 2022 год стал восьмым годом подряд, когда годовые глобальные температуры были выше доиндустриального уровня (1850–1900 гг.) по крайней мере на 1 градус по Цельсию. Рекордная средняя мировая температура, установленная 3 июля, превышает этот показатель на 3,4 градуса.