Гепард и пес уже восемь лет неразлучные друзья. Кажется, они совсем не замечают различий между собой

В зоопарке Metro Richmond в американском штате Вирджиния уже восемь лет гепард дружит с лабрадором-ретривером, не замечая разницы между их видами. Об их долгих и крепких отношениях пишет британская Mirror.
Гепард Кумбали родился в мае 2015 года и был самым маленьким из помета. Сотрудники зоопарка заметили, что у его мамы только два из восьми сосков давали молоко для детенышей. В результате Кумбали начал терять вес, в то время как его братья и сестры набирали в массе.
Обеспокоенные сотрудники решили воспитывать его самостоятельно и почти сразу влюбились в него. Но была одна проблема: гепарды — социальные существа, и им необходим компаньон, чтобы чувствовать себя в порядке.
С этим помог щенок лабрадора-ретривера Каго, родившийся в том же месяце, что и Кумбали. Щенка спасли из приюта в Алабаме, куда он попал после того, как его выбросили на улицу, и где его планировали усыпить.
В июле 2015 года двухмесячные Каго и Кумбали познакомились, и с тех пор они почти не расстаются: живут в одном вольере и целыми днями играют вместе, а когда устают, обнимаются друг с другом.
Расстаются они лишь ненадолго в течение дня — во время кормежки, поскольку у животных двух разных видов совершенно разная диета.
Зоопарк Metro Richmond не первый решил применить такой метод — собаки используются в качестве компаньонов для гепардов уже более 30 лет. Первопроходцем в подобной практике стал зоопарк в Сан-Диего, и с тех пор завязалось множество успешных товарищеских отношений между представителями видов.
Эксперты отмечают, что собаки оказывают на гепардов успокаивающее действие. В отличие от львов и тигров гепарды больше запрограммированы на «бегство», а не на «драку». Это делает их невероятно быстрыми, но нервными и легко пугающимися животными.
Собака же учит гепарда не бояться своего окружения, а принимать его. В отношениях между этими видами собаки обычно занимают доминирующую позицию, становясь лидером и защитником компаньона. Так же получилось и в случае Каго с Кумбали, хотя последний почти в два раза больше своего друга.