Гепард и пес уже восемь лет неразлучные друзья. Кажется, они совсем не замечают различий между собой

Собака же учит гепарда не бояться своего окружения, а принимать его. В отношениях между этими видами собаки обычно занимают доминирующую позицию, становясь лидером и защитником компаньона. Так же получилось и в случае Каго с Кумбали, хотя последний почти в два раза больше своего друга.