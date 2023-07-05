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Актриса, сыгравшая Кейру Мец в «Ведьмаке», ответила на критику внешности ее персонажа

Виктория Шанина
Сегодня в 16:02

Актриса Сафийя Ингар, которая сыграла чародейку Кейру Мец в третьем сезоне фэнтези «Ведьмак» от Netflix, в своем инстаграме* ответила на критику фанатов франшизы. В соцсетях начали обсуждать, что Кейра должна быть белокожей блондинкой, а Ингар — смуглая и рыжеволосая.

«Я хочу разъяснить несколько моментов. Я не белая и не блондинка. Мою грудь не видно в сериале. Я не Кейра Мец из видеоигры. И жаль, но… мне плевать [на обсуждения]», — пишет Ингар.

Она отмечает, что Кейра в ее исполнении может кому‑то не понравиться, но у нее точно найдется свой зритель. Актриса вложила в эту работу всю свою душу и считает, что это одна из крупнейших ролей в ее карьере.

«Я подарила Кейре мехенди (роспись хной по телу. — Прим. ред.), потому что они существуют несколько веков. Это форма искусства в моей культуре, и она отлично передает [атмосферу] магии», — заявляет актриса.

Она добавила: «Я очень горжусь проделанной работой. Пожалуйста, расширяйте свое сознание. Если вам не нравится, что сделала я, — в этом нет ничего страшного. Я здесь из‑за тех, кто привел меня сюда».

Третий сезон «Ведьмака» дебютировал на Netflix 29 июня. Премьера каждого сезона фэнтези уже по традиции сопряжена с критикой внешности одной из чародеек, и Кейра Мец не стала исключением. «Афиша Daily» рассказывала, как фанаты франшизы отреагировали на внешние изменения героини (справедливости ради некоторые из них отмечали, что это ни в коем случае не вина актрисы).

* Соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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