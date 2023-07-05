Неймара оштрафовали на 3 млн долларов за создание озера для своего особняка

Бразильская прокуратура оштрафовала Неймара на 3,3 млн долларов за сооружение озера для особняка на окраине Рио-де-Жанейро без экологической лицензии, передает France24.
Совет города Мангаратибы выписал четыре штрафа за «экологические нарушения при строительстве искусственного озера в особняке футболиста», говорится в заявлении секретариата совета. Общая сумма наказания составляет более 16 млн реалов, это более 3,3 млн долларов, ее назначила прокуратура.
Среди «десятков выявленных нарушений» власти перечислили «проведение работ, подлежащих экологическому контролю», забор и отвод речной воды, а также «удаление земли и подавление растительности». У Неймара есть 20 дней, чтобы обжаловать штраф, который изначально оценивался в 5 млн реалов, это около миллиона долларов.
То, что власти оцепили земельный участок игрока «ПСЖ» 22 июня после множественных жалоб в социальных сетях, отмечает France24. На территории они обнаружили работы по возведению искусственного озера и песчаного пляжа, которые были начаты без разрешения. Спортсмену было приказано все прекратить, однако бразильские СМИ писали о вечеринке в доме Неймара с купанием в водоеме.
Представители капитана сборной Бразилии по футболу пока не давали комментариев. Сам игрок в настоящее время восстанавливается после операции на правой лодыжке, которую он перенес в Дохе в марте.
Семь лет назад Неймар купил особняк в Мангаратибе, этот туристический район находится в 130 километрах от Рио-де-Жанейро. По данным бразильских СМИ, он расположен на участке площадью 10 тыс. квадратных метров и включает в себя вертолетную площадку, спа-салон и тренажерный зал.