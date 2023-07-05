Неймара оштрафовали на 3 млн долларов за создание озера для своего особняка

То, что власти оцепили земельный участок игрока «ПСЖ» 22 июня после множественных жалоб в социальных сетях, отмечает France24. На территории они обнаружили работы по возведению искусственного озера и песчаного пляжа, которые были начаты без разрешения. Спортсмену было приказано все прекратить, однако бразильские СМИ писали о вечеринке в доме Неймара с купанием в водоеме.