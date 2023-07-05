Владелец TikTok запустил приложение для создания музыки с помощью искусственного интеллекта

Китайская ByteDance, владеющая TikTok, объявила о запуске нового бесплатного приложения Ripple для создания музыки, к которому подключен искусственный интеллект. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на сообщение компании.
Как заявляют разработчики, пользователю достаточно пропеть мелодию и нейросеть распознает звук, сведет его и превратит в готовый трек. Но если вы не музыкант, можно просто покричать на телефон с открытым приложением и посмотреть, что из этого выйдет.
ByteDance называет свое приложение альтернативой DAW (которая при этом будет умная и сможет поместиться в карман) или виртуальной студией звукозаписи, которая позволит юзерам легко записывать и редактировать аудиофайлы прямо на телефоне.
На данный момент в Ripple можно создавать только инструментальные композиции. Появится ли возможность записывать голоса и текст в будущем, пока неясно.
Протестировать новинку сейчас может только ограниченный круг пользователей из США. В частности, профессиональные музыканты и любители, которых ByteDance сама пригласила на раннее тестирование.
И хотя нет прямой интеграции Ripple с TikTok, компания отмечает, что уже замечает вертикальные ролики некоторых креаторов-тестировщиков с аудиодорожкой, созданной в новом приложении. ByteDance рассчитывает, что эта тенденция сохранится и после открытия Ripple для массовой аудитории.