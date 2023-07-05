Mash: полицию Подмосковья обучают тактике городских боев

В МВД не все отнеслись к новым правилам положительно, отмечает Mash. По словам их собеседника, сотрудники мужского пола восприняли обновление с должным пониманием, а их коллеги-женщины — нет. Большинство из них крайне недовольны и при каждой возможности стараются увильнуть от тактических занятий на полигонах, уверяет источник.