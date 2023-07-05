Mash: полицию Подмосковья обучают тактике городских боев

Подмосковных полицейских обучат тактике городских боев, узнал телеграм-канал Mash. По информации его источников, на нововведения решились из‑за мятежа Евгения Пригожина.
В программе обучения сотрудников правоохранительных органов также появятся стрельба из ручных пулеметов, метание осколочных гранат и тактическая медицина, сообщает медиа. Кадровый состав ведомства научат пользоваться РПК-74 и покажут применение АКС-74У, АК-74 и пистолета Макарова в рамках городских боестолкновений.
Идея обновить учебный курс пришла руководству после событий 24 июня, отмечает издание, когда подмосковную полицию экстренно перебросили для обороны столицы.
В МВД не все отнеслись к новым правилам положительно, отмечает Mash. По словам их собеседника, сотрудники мужского пола восприняли обновление с должным пониманием, а их коллеги-женщины — нет. Большинство из них крайне недовольны и при каждой возможности стараются увильнуть от тактических занятий на полигонах, уверяет источник.
Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости» на Москву с участием ЧВК «Вагнер» 23 июня. В ночь на 24 июня наемники захватили несколько административных зданий в Ростове-на-Дону, включая штаб Южного военного округа. После этого часть вагнеровцев продолжила двигаться на Москву.
Вечером 24 июня, после переговоров с Александром Лукашенко, Пригожин заявил, что остановит марш на столицу и вернет колонны «в полевые лагеря согласно плану». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что глава наемников направится в Беларусь.
В качестве гарантии того, что Пригожин сможет уйти в Беларусь, представитель Кремля назвал «слово президента России». Чем основатель ЧВК «Вагнер» займется на новом месте, Песков не смог уточнить.
Вечером 26 июня Путин выступил с обращением к россиянам. «Марш справедливости» Путин назвал «сложнейшим испытанием для нашей родины». Затем он предложил участникам ЧВК «Вагнер» присоединиться к военнослужащим армии России и подписать контракт с Минобороны. Также Путин предложил бойцам «Вагнера» вернуться к близким.