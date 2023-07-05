Число жертв прорыва на Каховской ГЭС выросло до 50

По оценкам ООН, в результате разрушения станции 700 тыс. человек могли остаться без доступа к питьевой воде, а 16 тыс. — лишиться домов. Среди других последствий уничтожение ГЭС приведет к снижению экспорта зерна, повышению цен на продовольствие во всем мире и к уменьшению количества пищи для миллионов нуждающихся, считает представитель организации.