Число жертв прорыва на Каховской ГЭС выросло до 50

Число погибших в результате прорыва Каховской ГЭС увеличилось до 50 человек, сообщили ТАСС экстренные службы Херсонской области. Еще 137 жителей доставлены в медицинские учреждения.
«Найдены еще два тела. Число погибших составило 50, еще 137 человек были госпитализированы», — сказал собеседник ТАСС. Последний раз о жертвах сообщалось 26 июня, тогда называлось число в 48 умерших и 134 доставленных в больницы. По данным МВД Украины, погиб 21 человек, приводит цифру «Коммерсант».
Плотина Каховской ГЭС была разрушена ранним утром 6 июня. Украинские военные обвинили в подрыве сооружения российские силы. В Кремле назвали разрушение гидроэлектростанции «преднамеренной диверсией украинской стороны», одна из целей которой — лишение Крыма воды.
Под угрозой затопления оказались 80 прибрежных населенных пунктов на обоих берегах Днепра (один контролируется Киевом, другой Москвой). Полностью затоплены Новая Каховка, Алешки, частично Херсон. Местных жителей начали эвакуировать.
По оценкам ООН, в результате разрушения станции 700 тыс. человек могли остаться без доступа к питьевой воде, а 16 тыс. — лишиться домов. Среди других последствий уничтожение ГЭС приведет к снижению экспорта зерна, повышению цен на продовольствие во всем мире и к уменьшению количества пищи для миллионов нуждающихся, считает представитель организации.