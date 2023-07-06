Оливия Махер из Лос-Анджелеса в середине мая опубликовала видео своего ужина. Хлеб, сыр, виноград и вино — идеальный прием пищи по ее версии. Девушка добавила, что в курсе, что в Средневековье хлеб и сыр составляли рацион крестьян, и это считалось ужасным. «Я называю это „девичий ужин“ или [блюдо] „средневековый крестьянин“», — добавила она. Такое название, по словам Махер, родилось в компании ее подруг, когда они обсуждали свой любимый «неприхотливый способ поесть, когда парней нет рядом». Чтобы другие девушки могли сделать то же самое, блогерка в тот же вечер опубликовала тикток со свежеизобретенным термином и его непосредственной иллюстрацией.