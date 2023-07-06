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Хлеб, сыр, оливки и красивая сервировка — что в тиктоке называют «девичьим ужином»?

Анна Красюк
Сегодня в 19:48

Оливия Махер из Лос-Анджелеса в середине мая опубликовала видео своего ужина. Хлеб, сыр, виноград и вино — идеальный прием пищи по ее версии. Девушка добавила, что в курсе, что в Средневековье хлеб и сыр составляли рацион крестьян, и это считалось ужасным. «Я называю это „девичий ужин“ или [блюдо] „средневековый крестьянин“», — добавила она. Такое название, по словам Махер, родилось в компании ее подруг, когда они обсуждали свой любимый «неприхотливый способ поесть, когда парней нет рядом». Чтобы другие девушки могли сделать то же самое, блогерка в тот же вечер опубликовала тикток со свежеизобретенным термином и его непосредственной иллюстрацией.

И тенденция действительно быстро распространилась по соцсети: другие тиктокерки делятся своими вариациями «девичих ужинов», и эти ролики набирают миллионы просмотров. «Мне нравится за этим наблюдать и видеть, как девушки взволнованы и горды этим необычным способом питания, которым мы иногда балуемся», — делится Махер.

Тиктокерка Марисса Маллен тоже решила снять подобное видео и приготовила для этого блюда из своих собственных кулинарных книг. Тарелки с нарезками выглядят настолько аппетитно, что ролик набрал уже более полутора миллионов просмотров. На них различные мясные деликатесы, овощи, крекеры, плошки с соусами. «Как женщина, которая живет одна, я на самом деле не переусердствую, готовя ужин», — рассказывает Маллен. И добавляет, что, скорее всего, «многие женщины коллективно признают, что легкие ужины, не требующие особых усилий, такие как сырные тарелки и закуски, — это способ расслабиться после долгого дня». Любимый вариант «девичьего ужина» тиктокерки состоит из свежих персиков, нектаринов, огурцов, бурраты, свежего хлеба на закваске, прошутто, базилика и оливкового масла.

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