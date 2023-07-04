Владимир Путин объявил о выделении 5 млрд рублей Дагестану

Президент России Владимир Путин объявил, что Республика Дагестан получит 5 млрд рублей на развитие. Об этом сообщило РИА «Новости».
По словам главы государства, деньги пойдут на «реконструкцию уличной дорожной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса».
Путин заявил о выделении средств на встрече с восьмилетней дагестанской девочкой Раисат Акиповой, которую он пригласил ее в Кремль. В пресс-службе президента заявили, что Раисат расстроилась, когда не увидела российского лидера в Дербенте.
Во время визита Путин заявил ребенку, что это она «получила для Дагестана пять миллиардов рублей». После этого президент позвал девочку на чаепитие.
В Дербент Путин приезжал 28 июня. Там он осмотрел достопримечательности, провел совещание по развитию туризма в регионе и встретился с местными жителями.