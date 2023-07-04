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Владимир Путин объявил о выделении 5 млрд рублей Дагестану

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:32

Президент России Владимир Путин объявил, что Республика Дагестан получит 5 млрд рублей на развитие. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам главы государства, деньги пойдут на «реконструкцию уличной дорожной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса».

Путин заявил о выделении средств на встрече с восьмилетней дагестанской девочкой Раисат Акиповой, которую он пригласил ее в Кремль. В пресс-службе президента заявили, что Раисат расстроилась, когда не увидела российского лидера в Дербенте.

Во время визита Путин заявил ребенку, что это она «получила для Дагестана пять миллиардов рублей». После этого президент позвал девочку на чаепитие.

В Дербент Путин приезжал 28 июня. Там он осмотрел достопримечательности, провел совещание по развитию туризма в регионе и встретился с местными жителями.

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