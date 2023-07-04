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В Нидерландах школьникам запретят использовать гаджеты на уроках

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:06

В Нидерландах школьникам с января 2024 года запретят пользоваться смартфонами, планшетами и смарт-часами на занятиях. Об этом сообщили на сайте правительства страны.

По мнению нидерландских властей, гаджеты «отвлекают и ухудшают успеваемость учащихся». Телефоны можно будет применять, только если их использоание предполагает содержание урока. Например, устройства требуются для освоения цифровых навыков.

«Сами школы должны согласовать точные правила с учителями, родителями и учениками, чтобы все в школе точно знали, что можно, а что нельзя. Школы могут по своему усмотрению полностью запретить использование мобильных телефонов в школе», — пояснили в сообщении.

Исключения из запрета сделают только для учеников, которым гаджеты требуются по медицинским показаниям или из‑за наличия инвалидности.

«Несмотря на то, что мобильные телефоны почти неразрывно связаны с нашей жизнью, им не место в классе. Студенты должны иметь воможность сконцентрироваться там и иметь все возможности хорошо учиться», — заявил министр образования Робберт Дейкграаф.

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