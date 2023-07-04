В Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ. Огонь охватил 2,3 тысячи квадратных метров

В Великом Новгороде загорелась Лужская теплоэлектроцентраль. В 19:02 по московскому времени в производственном здании прогремел сильный хлопок, сообщил «ЧП53 Великий Новгород».
В МЧС возгорание назвали «крупным пожаром». Чтобы его потушить, привлекли 30 человек и девять единиц техники. Спустя полтора часа пожарным удалось устранить распространение огня на соседние постройки.
К 22:30 пожар смогли ликвидировать. По данным МЧС, от огня никто не пострадал. В прокуратуре инициировали проверку по факту случившегося. В ведомстве считают, что к пожару могло привести возгорание турбины.
Правоохранители намерены расследовать, соблюдались ли на ТЭЦ правила промышленной, а также экологической безопасности.