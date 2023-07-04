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В Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ. Огонь охватил 2,3 тысячи квадратных метров

Юлия Онодэра
Вчера в 23:07

В Великом Новгороде загорелась Лужская теплоэлектроцентраль. В 19:02 по московскому времени в производственном здании прогремел сильный хлопок, сообщил «ЧП53 Великий Новгород».

В МЧС возгорание назвали «крупным пожаром». Чтобы его потушить, привлекли 30 человек и девять единиц техники. Спустя полтора часа пожарным удалось устранить распространение огня на соседние постройки.

К 22:30 пожар смогли ликвидировать. По данным МЧС, от огня никто не пострадал. В прокуратуре инициировали проверку по факту случившегося. В ведомстве считают, что к пожару могло привести возгорание турбины.

Правоохранители намерены расследовать, соблюдались ли на ТЭЦ правила промышленной, а также экологической безопасности.

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