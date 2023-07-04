В Twitter заявили, что лимит на чтение постов затрагивает «небольшой процент» пользователей

1 июля Илон Маск ввел ограничение на число твитов, которые пользователям можно читать каждый день. Столкнувшись с негативной реакцией пользователей, он дважды поднимал лимиты: последний раз до 10 тыс. твитов для подписчиков Twitter Blue, 1 тыс. — для всех остальных пользователей и 500 — для новых аккаунтов.