В Twitter заявили, что лимит на чтение постов затрагивает «небольшой процент» пользователей

Лимит на чтение постов в твиттере затрагивает «небольшой процент» пользователей, сообщается в блоге Twitter Business. Компания пообещала сообщить, когда ограничения снимут.
Из сообщения следует, лимит ввели из‑за ботов и «других злоумышленников, которые наносят вред платформе» — ограничения нужны для их обнаружения и устранения. Если бы администраторы сообщила об этом заранее, то злоумышленники могли бы скрыться, пояснил Twitter.
После введения лимита критики говорили, что соцсеть перестанет стать привлекательной для рекламодателей, пока другие платформы стремятся нарастить просмотры пользователей. В Twitter заявили, что «воздействие ограничений на рекламу было минимальным».
1 июля Илон Маск ввел ограничение на число твитов, которые пользователям можно читать каждый день. Столкнувшись с негативной реакцией пользователей, он дважды поднимал лимиты: последний раз до 10 тыс. твитов для подписчиков Twitter Blue, 1 тыс. — для всех остальных пользователей и 500 — для новых аккаунтов.