В сервисе аренды электросамокатов Whoosh появятся шлемы

Сервис аренды электросамокатов Whoosh позволит клиентам получать вместе с транспортным устройством защитные шлемы. Об этом сообщил Inc.
Экипировка появится в прокате уже в текущем летнем сезоне. При этом пользоваться шлемами будет не обязательно. Однако желающие позаботиться о безопасности смогут их получить.
«Согласно нашей статистике, в которой мы учитываем все, даже самые незначительные инциденты, удельное значение инцидентов в этом году снизилось на 10%. Мы пришли к выводу, что, если бы пользователь был в шлеме, последствия, особенно в серьезных инцидентах, могли бы быть существенно более легкими», — объяснили нововведение в компании.
Правила дорожного движения в России пока не обязуют водителей электросамокатов носить шлемы. Но в Whoosh планируют прилагать «дополнительные усилия, мотивируя пользователей на использование шлема».
Также компания занимается другими инициативами по обеспечению безопасного движения. В частности, с 2022 года сервис тестирует технологию, определяющую, если самокатами пользуются несовершеннолетние пользователи или сразу два человека.
В будущем бренд займется тестированием устройств с компьютерным зрением и дашбордом. Такие электросамокаты должны будут определять дорожную обстановку и подавать сигналы водителю о пешеходных переходах и препятствиях.