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В сервисе аренды электросамокатов Whoosh появятся шлемы

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:41

Сервис аренды электросамокатов Whoosh позволит клиентам получать вместе с транспортным устройством защитные шлемы. Об этом сообщил Inc.

Экипировка появится в прокате уже в текущем летнем сезоне. При этом пользоваться шлемами будет не обязательно. Однако желающие позаботиться о безопасности смогут их получить.

«Согласно нашей статистике, в которой мы учитываем все, даже самые незначительные инциденты, удельное значение инцидентов в этом году снизилось на 10%. Мы пришли к выводу, что, если бы пользователь был в шлеме, последствия, особенно в серьезных инцидентах, могли бы быть существенно более легкими», — объяснили нововведение в компании.

Правила дорожного движения в России пока не обязуют водителей электросамокатов носить шлемы. Но в Whoosh планируют прилагать «дополнительные усилия, мотивируя пользователей на использование шлема».

Также компания занимается другими инициативами по обеспечению безопасного движения. В частности, с 2022 года сервис тестирует технологию, определяющую, если самокатами пользуются несовершеннолетние пользователи или сразу два человека.

В будущем бренд займется тестированием устройств с компьютерным зрением и дашбордом. Такие электросамокаты должны будут определять дорожную обстановку и подавать сигналы водителю о пешеходных переходах и препятствиях.

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