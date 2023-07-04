ФСБ задержала частного детектива из Крыма по подозрению в госизмене

ФСБ арестовала гражданина Наухацкого А.В. по подозрению в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Данные об этом можно найти в картотеке Лефортовского районного суда. По этой статье ему грозит до 20 лет заключения.
Согласно данным ФНС, Наухацкий Андрей Викторович занимался частной детективной деятельностью и был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель до марта 2020 года.
РБК обнаружил на «Яндекс.Услугах» объявление от Андрея Викторовича Наухацкого с предложением «всех видов детективных услуг на территории России и зарубежья». В нем говорится, что Наухацкий закончил Высшие командные курсы оперативной работы и получил дополнительное образование в сфере правоведения в Академии госбезопасности.
В 2016 году издание «Наш Крым. Новости» опубликовало интервью с директором «Первого крымского детективного агентства» Андреем Наухацким. Чаще всего, говорил он, к нему обращаются по поводу поиска людей, а один раз — с просьбой найти попугая ара, и 80% детективов — это бывшие сотрудники правоохранительных органов.
По данным СПАРК, некий Андрей Наухацкий с 2015 был совладельцем хуторского казачьего общества «Каркинитский казачий Курень», пока его не ликвидировало ФНС в 2017-м.