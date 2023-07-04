ФСБ задержала частного детектива из Крыма по подозрению в госизмене

В 2016 году издание «Наш Крым. Новости» опубликовало интервью с директором «Первого крымского детективного агентства» Андреем Наухацким. Чаще всего, говорил он, к нему обращаются по поводу поиска людей, а один раз — с просьбой найти попугая ара, и 80% детективов — это бывшие сотрудники правоохранительных органов.