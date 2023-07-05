В Петербург вернется фестиваль «Акустика счастья» спустя пять лет

На два дня в Юсуповском саду откроется поп-ап-ресторан с бренд-шефом Олегом Азимов и гастрономический маркет уличной еды, где будут готовить поке-боулы, тако, бургеры и коктейли для посиделок. Гости фестиваля смогут посетить лекторий, принять участие в практиках йоги, прогуляться по блошиному рынку и покататься на лодках.