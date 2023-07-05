В Петербург вернется фестиваль «Акустика счастья» спустя пять лет

29 и 30 июля в Юсуповском саду пройдет музыкально-гастрономический фестиваль «Акустика счастья». На нем выступят группы «Мачете», Therr Maitz и «Моральный кодекс», рассказали «Афише Daily» организаторы из «Счастья».
На два дня в Юсуповском саду откроется поп-ап-ресторан с бренд-шефом Олегом Азимов и гастрономический маркет уличной еды, где будут готовить поке-боулы, тако, бургеры и коктейли для посиделок. Гости фестиваля смогут посетить лекторий, принять участие в практиках йоги, прогуляться по блошиному рынку и покататься на лодках.
Для детей соорудят детский городок с игровой зоной и познавательными занятиями, где можно будет весело провести время под присмотром профессиональных педагогов.
© Пресс-материалы
1 из 4
© Пресс-материалы
2 из 4
© Пресс-материалы
3 из 4
© Пресс-материалы
4 из 4