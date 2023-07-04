Metro начинает продавать товары собственных торговых марок на Ozon

Оптовая торговая сеть Metro запускает продажи товаров на маркетплейсе Ozon. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
На первом этапе в ассортименте будет более 250 товаров собственных торговых марок сети, к концу года планируется увеличить его до 1500 наименований. Заказать их можно будет по всей России.
Как отмечает в Metro, речь идет о товарах, которые были созданы для кафе, ресторанов и гостиниц. Теперь же они будут доступны широкому кругу покупателей.
Сеть создала специальную витрину с собственной продукцией. Сейчас там доступны две категории — «Продукты питания» и «Товары для дома». Позже добавят «Товары для животных», «Дом и сад» и другие.
«Для компании Metro в России онлайн-продажи — это важная часть бизнеса, мы входим в топ-3 операторов на рынке e-grocery (по данным InfoLine), с долей доставки более 30% от бизнеса. <…> Благодаря выходу на маркетплейсы мы расширяем географию, ведь пункты выдачи и доставка Ozon охватывают более 50% всего населения России», — заявил директор по электронной коммерции «Metro Россия» Денис Марфутин.
Коммерческий директор направлений FMCG и Food Ozon Арина Князева отмечает, что Metro — первый международный оператор торговли, представленный на маркетплейсе. По ее мнению, это сотрудничество укрепит тренд на переход товаров повседневного спроса в онлайн.