Metro начинает продавать товары собственных торговых марок на Ozon

«Для компании Metro в России онлайн-продажи — это важная часть бизнеса, мы входим в топ-3 операторов на рынке e-grocery (по данным InfoLine), с долей доставки более 30% от бизнеса. <…> Благодаря выходу на маркетплейсы мы расширяем географию, ведь пункты выдачи и доставка Ozon охватывают более 50% всего населения России», — заявил директор по электронной коммерции «Metro Россия» Денис Марфутин.