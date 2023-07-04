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Metro начинает продавать товары собственных торговых марок на Ozon

Виктория Шанина
Сегодня в 19:09

Оптовая торговая сеть Metro запускает продажи товаров на маркетплейсе Ozon. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

На первом этапе в ассортименте будет более 250 товаров собственных торговых марок сети, к концу года планируется увеличить его до 1500 наименований. Заказать их можно будет по всей России.

Как отмечает в Metro, речь идет о товарах, которые были созданы для кафе, ресторанов и гостиниц. Теперь же они будут доступны широкому кругу покупателей.

Сеть создала специальную витрину с собственной продукцией. Сейчас там доступны две категории — «Продукты питания» и «Товары для дома». Позже добавят «Товары для животных», «Дом и сад» и другие.

«Для компании Metro в России онлайн-продажи — это важная часть бизнеса, мы входим в топ-3 операторов на рынке e-grocery (по данным InfoLine), с долей доставки более 30% от бизнеса. <…> Благодаря выходу на маркетплейсы мы расширяем географию, ведь пункты выдачи и доставка Ozon охватывают более 50% всего населения России», — заявил директор по электронной коммерции «Metro Россия» Денис Марфутин.

Коммерческий директор направлений FMCG и Food Ozon Арина Князева отмечает, что Metro — первый международный оператор торговли, представленный на маркетплейсе. По ее мнению, это сотрудничество укрепит тренд на переход товаров повседневного спроса в онлайн.

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