На Summer Sound этим летом выступят Lizer, «Сироткин» и Feduk

12 июля стартует уже седьмой Summer Sound, зрителей ждут 18 выступлений под открытым небом. Концерты запланированы на каждую среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье вплоть до 6 августа, рассказали «Афише Daily» организаторы.
На сцену фестиваля выйдет один из героев новой волны русского рэпа Lizer, лиричная и очень летняя группа «Сироткин», мастера мэшапов Rock Privet, рэпер Feduk и многие другие.
Площадкой Summer Sound станет «Дизайн завод», который организаторы называют «брутальной декорацией неудержимым сетам».
«За эти годы фестиваль от агентства Northern Sound стал визитной карточкой городского лета и доказал, что совсем не обязательно выезжать за пределы города, если хочешь насладиться драйвовыми живыми выступлениями самых актуальных артистов», — говорится в пресс-релизе Summer Sound.