На Summer Sound этим летом выступят Lizer, «Сироткин» и Feduk

«За эти годы фестиваль от агентства Northern Sound стал визитной карточкой городского лета и доказал, что совсем не обязательно выезжать за пределы города, если хочешь насладиться драйвовыми живыми выступлениями самых актуальных артистов», — говорится в пресс-релизе Summer Sound.