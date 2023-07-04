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На Summer Sound этим летом выступят Lizer, «Сироткин» и Feduk

Виктория Шанина
Сегодня в 17:59

12 июля стартует уже седьмой Summer Sound, зрителей ждут 18 выступлений под открытым небом. Концерты запланированы на каждую среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье вплоть до 6 августа, рассказали «Афише Daily» организаторы.

На сцену фестиваля выйдет один из героев новой волны русского рэпа Lizer, лиричная и очень летняя группа «Сироткин», мастера мэшапов Rock Privet, рэпер Feduk и многие другие.

Площадкой Summer Sound станет «Дизайн завод», который организаторы называют «брутальной декорацией неудержимым сетам».

«За эти годы фестиваль от агентства Northern Sound стал визитной карточкой городского лета и доказал, что совсем не обязательно выезжать за пределы города, если хочешь насладиться драйвовыми живыми выступлениями самых актуальных артистов», — говорится в пресс-релизе Summer Sound.

Билеты на все мероприятия фестиваля можно найти на сайте «Афиши».

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