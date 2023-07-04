Грета Гервиг отказалась от графики, чтобы снять «кукольные» ноги Марго Робби в «Барби»

Режиссерка «Барби» Грета Гервиг решила не использовать графику, чтобы показать в кадре настоящие ступни Марго Робби. Об этом постановщица рассказала в эфире австралийского телеканала.
У настоящих кукол Барби постоянно изогнутые ступни, чтобы на них можно было надеть туфли с каблуками. Как это показано в фильме, можно увидеть в начале главного трейлера «Барби»: героиня Робби снимает туфли, но ее ступни сохраняют форму на носочках.
По словам Гервиг, вопрос ступней долго обсуждался. «Все говорили, собираемся ли мы делать CGI все ноги. И я подумала, ни в коем случае, это ужасно, кошмар. К тому же у Марго самые красивые ноги, у нее красивые ступни танцовщицы. Она должна просто на что‑то опираться», — рассказала режиссерка. Актриса действительно за кадром держалась за перекладину, чтобы сохранить равновесие.
«На съемку ушло восемь дублей. [Марго Робби] приходилось держаться за перекладину, чтобы ноги не сгибались. И да, это ее ноги», — подтверждала Гервиг.
Недавно издание Architectural Digest выпустило видеоэкскурсию по дому Барби вместе с Марго Робби. Режиссерка Грета Гервиг решила создать не просто декорации, а целый мир за пределами Лондона, где проходили съемки.