Грета Гервиг отказалась от графики, чтобы снять «кукольные» ноги Марго Робби в «Барби»

По словам Гервиг, вопрос ступней долго обсуждался. «Все говорили, собираемся ли мы делать CGI все ноги. И я подумала, ни в коем случае, это ужасно, кошмар. К тому же у Марго самые красивые ноги, у нее красивые ступни танцовщицы. Она должна просто на что‑то опираться», — рассказала режиссерка. Актриса действительно за кадром держалась за перекладину, чтобы сохранить равновесие.