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Грета Гервиг отказалась от графики, чтобы снять «кукольные» ноги Марго Робби в «Барби»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:53

Режиссерка «Барби» Грета Гервиг решила не использовать графику, чтобы показать в кадре настоящие ступни Марго Робби. Об этом постановщица рассказала в эфире австралийского телеканала.

У настоящих кукол Барби постоянно изогнутые ступни, чтобы на них можно было надеть туфли с каблуками. Как это показано в фильме, можно увидеть в начале главного трейлера «Барби»: героиня Робби снимает туфли, но ее ступни сохраняют форму на носочках.

По словам Гервиг, вопрос ступней долго обсуждался. «Все говорили, собираемся ли мы делать CGI все ноги. И я подумала, ни в коем случае, это ужасно, кошмар. К тому же у Марго самые красивые ноги, у нее красивые ступни танцовщицы. Она должна просто на что‑то опираться», — рассказала режиссерка. Актриса действительно за кадром держалась за перекладину, чтобы сохранить равновесие.

«На съемку ушло восемь дублей. [Марго Робби] ​​приходилось держаться за перекладину, чтобы ноги не сгибались. И да, это ее ноги», — подтверждала Гервиг.

Недавно издание Architectural Digest выпустило видеоэкскурсию по дому Барби вместе с Марго Робби. Режиссерка Грета Гервиг решила создать не просто декорации, а целый мир за пределами Лондона, где проходили съемки.

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