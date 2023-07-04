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«А зачем ставить людей в такое положение?»: в твиттере защищают и критикуют вечеринки с дресс-кодом

Максим Саблин
Сегодня в 19:41

Твиттер разделился пополам из‑за дискуссии о костюмированных вечеринках. Пока часть пользователей мечтает и старается сделать запоминающийся праздник, другие критикуют их за эгоистичность.

Пользователь @dsgnttwrks пожаловался на дресс-код для дня рождения своего друга. Мужчину неприятно удивила палитра пастельных тонов, ведь в обычной жизни он не носит такую одежду.

В ответах фолловеры предложили ему несколько вариантов того, как можно выкрутиться из неудобного положения. Оказалось, выдержать такую палитру в целом несложно, а на праздник бы идеально вписался даже Большой Лебовски.

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Впрочем, для многих твит стал поводом высказать свое недовольство вечеринками с дресс-кодом. Кое-кого не устроило, что бежевый цвет превратился в маркер для очень богатых людей, других — что создатели таких сборищ ценят внешний вид и стильный контент превыше комфорта друзей и общения с ними.

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Нашлись и защитники костюмированных вечеринок. На самом деле нет ничего плохого в желании устроить оригинальный и красивый праздник, от которого останется много воспоминаний и фотографий. По мнению некоторых из сторонников таких тусовок, оппоненты забывают о чувствах именинников, игнорируют их старания и пожелания.

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Оригинал твита с фото

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Для широкого круга твиттерян спор о дресс-коде стал поводом помечтать об идеальном дне рождения. Стиль металистов, уличных бунтарей, «Дрянных девчонок» или «Зубной феи» — стереть такое из памяти получится очень не скоро.

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