«А зачем ставить людей в такое положение?»: в твиттере защищают и критикуют вечеринки с дресс-кодом

Твиттер разделился пополам из‑за дискуссии о костюмированных вечеринках. Пока часть пользователей мечтает и старается сделать запоминающийся праздник, другие критикуют их за эгоистичность.
Пользователь @dsgnttwrks пожаловался на дресс-код для дня рождения своего друга. Мужчину неприятно удивила палитра пастельных тонов, ведь в обычной жизни он не носит такую одежду.
В ответах фолловеры предложили ему несколько вариантов того, как можно выкрутиться из неудобного положения. Оказалось, выдержать такую палитру в целом несложно, а на праздник бы идеально вписался даже Большой Лебовски.
Впрочем, для многих твит стал поводом высказать свое недовольство вечеринками с дресс-кодом. Кое-кого не устроило, что бежевый цвет превратился в маркер для очень богатых людей, других — что создатели таких сборищ ценят внешний вид и стильный контент превыше комфорта друзей и общения с ними.
Нашлись и защитники костюмированных вечеринок. На самом деле нет ничего плохого в желании устроить оригинальный и красивый праздник, от которого останется много воспоминаний и фотографий. По мнению некоторых из сторонников таких тусовок, оппоненты забывают о чувствах именинников, игнорируют их старания и пожелания.
Для широкого круга твиттерян спор о дресс-коде стал поводом помечтать об идеальном дне рождения. Стиль металистов, уличных бунтарей, «Дрянных девчонок» или «Зубной феи» — стереть такое из памяти получится очень не скоро.