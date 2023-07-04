«А зачем ставить людей в такое положение?»: в твиттере защищают и критикуют вечеринки с дресс-кодом

Впрочем, для многих твит стал поводом высказать свое недовольство вечеринками с дресс-кодом. Кое-кого не устроило, что бежевый цвет превратился в маркер для очень богатых людей, других — что создатели таких сборищ ценят внешний вид и стильный контент превыше комфорта друзей и общения с ними.