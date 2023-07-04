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«Фонтанка»: Пригожину вернули все деньги и ценности, изъятые в день мятежа

Семён Гудошников
Сегодня в 14:57

Евгению Пригожину вернули все деньги и ценности, изъятые при обысках в Петербурге 24 июня — в день мятежа основателя ЧВК «Вагнер». Об этом пишут «Фонтанка» и 78.ru со ссылкой на источники.

Всего речь идет о 10 млрд рублей, сотнях тысяч долларов и пяти слитках золота. 78.ru уточняет, что вернули и технику, которую силовики забрали из «Вагнер-центра».

По информации «Фонтанки», за ценностями Пригожин не явился лично — вместо него прибыл водитель с доверенностью. Процедура прошла еще 2 июля, в это время основатель ЧВК «Вагнер», предположительно, находился в Москве.

24 июня после возбуждения уголовного дела о мятеже на различных объектах, связанных с Пригожиным, прошли обыски. Сперва 4 млрд рублей обнаружили в старой «газели» во дворе отеля «Трезини», где находится рабочий кабинет предпринимателя. Затем на подземной парковке отеля River Palace из минивэна вытащили еще 80 коробок с 6 млрд. Валюту и слитки золота изъяли из офисов, связанных с бизнесом Пригожина.

Основатель ЧВК «Вагнер» подтвердил, что обнаруженные средства принадлежат ему. По его словам, деньги предназначались на зарплаты сотрудникам, выплату гробовых и на «другие вопросы».

Вечером 24 июня после переговоров с участием Александра Лукашенко Пригожин прекратил мятеж. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что уголовное дело против основателя ЧВК «Вагнер» будет прекращено, а сам фигурант уедет в Беларусь.

27 июня о закрытии уголовного дела отчиталась ФСБ. Там «в ходе расследования» установили, что «участники дела прекратили действия, направленные на совершение мятежа».

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Евгений ПригожинАлександр ЛукашенкоДмитрий Песков
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