«Фонтанка»: Пригожину вернули все деньги и ценности, изъятые в день мятежа

24 июня после возбуждения уголовного дела о мятеже на различных объектах, связанных с Пригожиным, прошли обыски. Сперва 4 млрд рублей обнаружили в старой «газели» во дворе отеля «Трезини», где находится рабочий кабинет предпринимателя. Затем на подземной парковке отеля River Palace из минивэна вытащили еще 80 коробок с 6 млрд. Валюту и слитки золота изъяли из офисов, связанных с бизнесом Пригожина.